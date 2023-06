Topdokter Guy T'Sjoen en zijn man getuigen over de moeilijke weg naar officieel vaderschap: "Als dit geen discriminatie is op basis van geslacht dan weet ik het ook niet meer" 

Vandaag is het Vaderdag en dus worden de papa's extra in de bloemetjes gezet. Voor de gelegenheid waren topdokter Guy T'Sjoen en zijn man Milan te gast in "De Zevende Dag" over hun moeilijke weg naar officieel vaderschap. Volgens de Belgische wet kunnen twee vaders niet juridisch geregistreerd worden als ouder van een kind via een draagmoeder. In California, negenduizend kilometer verder, kan dat wel. "Wij konden dit betalen, maar door een gebrek aan Belgische regelgeving kunnen sommige gezinnen hun kinderwens niet realiseren".