We beleven opnieuw een tropische dag (met zelfs een nieuw dagrecord), vanaf dinsdag zou het ietsje koeler worden

Hittegolf? We spreken officieel over een hittegolf in België bij vijf zomerdagen op een rij (minstens 25 graden) waarbij er minstens drie tropische dagen (minstens 30 graden). zijn. Als we morgen effectief in een hittegolf belanden, zou dat relatief vroeg in het seizoen zijn, maar het is nog al voorgevallen. Meer nog, in 1998 kregen we al in mei te maken met een hittegolf, net als in 1922. Ter vergelijking: vorig jaar beleefden we één hittegolf in België, maar die viel pas in augustus.