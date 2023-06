Vernieuwd recyclagepark IVAGO Destelbergen geopend: "Modern recyclagepark dat betere service zal bieden"

Het nieuwe recyclagepark in Destelbergen is officieel geopend. De werken startten in februari en zijn nu volledig afgerond. "Eindelijk is het zover", zegt Michaël Vercruyssen, ondervoorzitter van IVAGO, "we zijn helemaal klaar voor de toekomst." In het park is er een betaalzone en een niet-betaalzone. "Afval dat gemakkelijk kan gerecycleerd worden, zoals papier, metaal en glas, blijft gratis. Afval dat geen tweede leven krijgt, zoals brandbaar grofvuil, wordt betalend", vertelt schepen van Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen).

Inwoners van Destelbergen konden zich op voorhand inschrijven voor de officiële opening. Ze kregen de kans om het nieuwe park als eerste uit te testen met een rondleiding. Met het nieuwe recyclagepark hoopt IVAGO de afvalberg te verminderen en meer toegankelijk te zijn voor bezoekers. "We willen een vlot bezoek voorzien aan het park. Via ivago.be kan je zelf je route door het park van thuis uit uitstippelen of raad vragen aan de parkwachters", zegt woordvoerster van IVAGO Celine De Coster.



De komende maanden worden ook de andere vijf recyclageparken van IVAGO vernieuwd.