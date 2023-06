Vlaams Belang lanceert stappenplan voor Vlaamse onafhankelijkheid: "Momentum in 2024 grijpen"

"We zien vandaag dat het Waalse gewest financieel in heel slechte papieren zit. Wij willen dat Vlaanderen in 2024 voor één keer het been stijf houdt aan de onderhandelingstafel wanneer het gaat over het budgettaire kader. Dan ontneem hen de appetijt om binnen die Belgische constructie te blijven en heb je je momentum. Want dan zal er geen federale regering meer gevormd kunnen worden en kan je vanuit het Vlaams Parlement een soevereniteitsverklaring afkondigen", aldus Slootmans.

In Het Nieuwsblad gaf een Vives-onderzoeker die de plannen kon inkijken gisteren al aan dat de plannen "een recept voor conflicten" vormen. "Maar het is soms nodig om een conflict te genereren om tot betere oplossingen te komen. Ook de splitsing van Tsjechoslovakije in de jaren 90 is er maar gekomen na een conflict", aldus Slootmans.