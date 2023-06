Waterpeil van Leie staat plots een meter lager door defect aan stuw

De Vlaamse Waterweg kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een melding dat het waterpeil was gedaald. Daarop werd de stuw onmiddellijk manueel dichtgezet. "Toch is het waterpeil in het kanaalpand tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke met meer dan een meter gedaald", klinkt het bij de Vlaamse Waterweg.

Om het water weer op peil te krijgen, worden stuwen gesloten tot in Beernem. Schepen die aangemeerd liggen zullen op eventuele schade worden bekeken. Verschillende bootjes in de jachthaven van Wielsbeke staan droog. De Vlaamse Waterweg volgt de situatie verder op.