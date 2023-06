WK Stoepkrijt dat er kwam na burenruzie in Aalst brengt massa kinderen en ouders op straat

In Aalst heeft dit weekend het WK Stoepkrijttekenen plaatsgevonden. Het gaat om een ludieke oproep van de politie nadat een inwoner de politie had gebeld toen kinderen van de buren stoepkrijttekeningen voor zijn deur hadden gemaakt. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) laat weten dat er in Aalst geen plaats is voor verzuring: "lang leve spelende kinderen en hun stoepkrijt", klinkt het.