Zat Oekraïne achter sabotage Nord Stream-gaspijpleidingen? En was Westen al lang op de hoogte?

"Er zitten nog altijd heel veel gaten in dat verhaal", zegt Lasoen. "Zo is de informatie afkomstig van een lek van Jack Teixeira, die op zijn platform vanalles heeft gepost, maar dat specifieke document is enkel in handen van The Washington Post. Eigenlijk zouden we dat toch moeten kunnen vinden op het publieke domein, zoals de andere lekken.

In het bewuste document zou volgens de krant te lezen vallen dat één enkele bron vanuit het Oekraïense leger een Europese inlichtingendienst op de hoogte heeft van de Oekraïense plannen. Dat is dan ook nog eens een niet-gevalideerde bron die niet de reputatie had betrouwbare informatie aan te leveren."

"Iedere serieuze inlichtingendienst gaat heel omzichtig om met dergelijke informatie. Dat zou ook hier zijn gebeurd. Inlichtingendiensten zouden getwijfeld hebben aan de waarachtigheid van deze informatie", zegt Lasoen. "Dit zou het zoveelste wolkje in een donkere hemel van desinformatie kunnen zijn."