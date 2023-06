Zesde editie van Kevin De Bruyne Cup brengt topjeugdploegen naar Drongen, De Bruyne stuurt videoboodschap

Zowel zaterdag als zondag konden voetbalfans opkomend talent bekijken op de zesde editie van de Kevin De Bruyne Cup. De Bruyne was zelf niet aanwezig omdat hij de finale van de Champions League in Turkije moest spelen. Op zaterdag verraste hij wel de aanwezige fans vanuit Istanboel met een videoboodschap. Het is nog maar de tweede keer dat De Bruyne niet op zijn eigen tornooi kon zijn.

Op het tornooi kon je jeugdspelers van onder andere Real Madrid, FC Barcelona, PSG, Bayern München en Ajax aan het werk zien. De troostfinale voor de derde en vierde plaats werd gespeeld door Club Brugge en de spelers van Palmeiras. Daarbij verloor Club met 1-0. In de finale ging de jeugd van FC Barcelona met de beker naar huis met 3-1. Zij moesten het opnemen tegen PSG.