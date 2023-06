Aantal kernwapens neemt toe: vooral China, India en Noord-Korea breiden hun arsenaal uit

In 2021 onthulden satellietbeelden dat China honderden nieuwe raketsilo's aan het bouwen was in het noorden van het land. "China is begonnen met een aanzienlijke uitbreiding van zijn nucleaire arsenaal", zegt Hans Kristensen van de denktank en directeur van het Nuclear Information Project bij de Federation of American Scientists (FAS). "Het wordt steeds moeilijker om deze trend te rijmen met China’s doel om alleen het minimum aan kernwapens te hebben die nodig is om zijn veiligheid te handhaven."