Antwerp roept hulp in van Deurnese school voor reparatie gebroken kampioenstrofeeën

Na een korte inspectieronde bleken de trofeeën vooral gemaakt uit kunststof. "Geen laswerk voor onze leerlingen metaal dus. Maar de studenten in de STEM-richtingen kunnen aan de slag met de 3D-printer." De vakleerkrachten waren allerminst onder de indruk van de kwaliteit van de bekers die met een helikopter tot bij de landskampioen zijn gebracht. "Of we ze kunnen herstellen? We gaan ze zelfs beter maken dan het origineel", lacht vakleerkracht metaal Manuel Santos.