100 kunstwerken op 200 locaties: kunstproject maakt van Antwerpen een kunstgalerij in openlucht

Met de Onboards Biënnale pakt Antwerpen uit met een openluchtkunstproject. Een maand lang zullen er meer dan 100 kunstwerken te bewonderen zijn op reclameborden doorheen de Antwerpse straten. De posters worden verspreid over de Antwerpse districten en zijn op zo'n 200 locaties te zien. Alle kunstwerken houden verband met het thema "In Touch" en is bedoeld om kunst en maatschappij met elkaar in contact te brengen. "Via dit project komen kunstenaars letterlijk in touch met het publiek en het publiek in touch met de kunstenaar", zegt medeoprichtster Sanja Tomic.