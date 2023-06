Mensen uit EU vaker aan het werk dan mensen van buiten de EU: Polen en Roemenen maken grote sprong vooruit

Statbel deelt de Belgische arbeidsmarkt op in acht herkomstgroepen (meer details onder de grafiek). In al deze groepen waren er in 2022 veel meer mensen aan het werk in België dan in 2003. De officiële Belgische werkgelegenheidsgraad is in die periode gestegen van 64,7 procent naar 71,9 procent.

Globaal gezien stellen we wel vast dat de arbeidsmarktpositie van personen met een herkomst van binnen de EU veel gunstiger is dan die van personen van buiten de EU. Bij mensen met een herkomst in België zelf, steeg de werkgelegenheidsgraad van 67,3 procent naar 75,8 procent.