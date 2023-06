52-jarige zaakvoerder van bloemenkwekerij overlijdt na val van dak van serre in Peer 

Een 52-jarige zaakvoerder van een bloemenkwekerij in Peer is vanmorgen om het leven gekomen nadat hij door het dak van een serre is gevallen. Dat schrijft Het Belang van Limburg er dat nieuws werd bevestigd aan onze redactie. De familie en het personeel van het slachtoffer worden bijgestaan door de dienst slachtofferhulp.