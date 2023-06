Autokeuring in Asse kan alleen nog op afspraak, want lange wachtrijen hinderen verkeer op Assesteenweg

Lange wachtrijen aan het keuringscentrum in Mollem hinderen het verkeer op de drukke Assesteenweg. De politie van de zone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) heeft het in een persbericht over "chaos en gevaarlijke situaties" op de openbare weg.

In samenspraak met de politie is daarom beslist om auto's, kampeervoertuigen en lichte bedrijfswagens tot 3,5 ton vanaf maandag 19 juli alleen nog op afspraak in het keuringsstation toe te laten. "Bussen en vrachtwagens kunnen wel nog altijd zonder afspraak gekeurd worden. Alle herkeuringen worden altijd zonder afspraak uitgevoerd", klinkt het nog.