"Dit zal het wantrouwen binnen de gemeenschap net doen toenemen": nieuwe Moslimraad ligt nu al onder vuur

Wat er dan wel had moeten gebeuren? "Men had gewoon meer tijd moeten nemen om dit deftig voor te bereiden en meer mensen te consulteren. Nu is het resultaat dat de brede moslimgemeenschap verbolgen reageert."

Dat er na maanden van stilstand op deze manier tenminste een stap wordt gezet, vindt Benhaddou geen sluitend argument. "Ik heb tot op een aantal jaar geleden ettelijke malen zelf geprobeerd om een doorbraak te forceren, maar dat is me toen niet gelukt, net omdat het zo'n precaire oefening is", besluit hij. "Dus je moet vooral geen structuur oprichten en die door de strot van de moslims duwen, want zo ondergraaf je alle geloofwaardigheid."