Hasselt en Genk gaan nauwer samenwerken om personeel en kennis te delen

"Vlaanderen lanceert rechtstreeks oproepen naar steden en gemeenten met de vraag om initiatief te nemen in hun referentieregio. In Limburg komt die regio overeen met de provincie. Als stad of gemeente moet je daarop kunnen reageren. We wilden niet bij elke oproep concurreren met elkaar of de rest van de gemeenten laten kiezen tussen ons. Dus deze samenwerking is daarin een oplossing."