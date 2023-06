"We weten dat dit niet de échte reden is": gelekte mails tonen dat Bpost-CEO op de hoogte was van geheime afspraken rond krantencontract  

In de interne audit is sprake van “intern mailverkeer” van januari 2022. In die mails gaat het over "de deal" die gemaakt is met de uitgevers "in kader van de persconcessie offerte", het krantencontract dus. Maar in de audit is niet duidelijk wie die mails precies kreeg. Er wordt bijvoorbeeld niet uitgelegd of de mails tot bij de CEO raakten.

VRT NWS kon nu het uitgebreide conversaties rond de cruciale mails inkijken. Daaruit blijkt dat CEO Dirk Tirez op 26 januari om 7.41 uur een mail kreeg van Nicolas Meire, een van de ontslagen directeurs, over het verschuiven van de krantenvolumes.

In die mails is effectief sprake van de deal met de uitgevers. Er wordt uitgelegd dat concurrent PPP vanaf nu extra kranten in Gent zal rondbrengen, en dat de uitgeverijen daarvoor een vals voorwendsel zullen gebruiken: de kwaliteit van de bedeling door Bpost zou ondermaats zijn. Die kwaliteitsproblemen zullen worden ingeroepen als een ideaal excuus om de volumes te verplaatsen, legt de mail uit. Dat argument zal de vakbonden kunnen sussen, klinkt het.