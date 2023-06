Woning in Brugge zwaar beschadigd na brand, vermoedelijk door blikseminslag

"Toen we aankwamen was het best wel verwarrend", zegt Marc De Langhe van de brandweer. "We hadden meerdere meldingen gekregen van branden in de buurt. Maar uiteindelijk bleek het telkens om dat ene, zelfde huis te gaan. Desondanks konden we het vuur snel aanvallen. Maar we konden niet vermijden dat het dak volledig uitbrandde. Ook aan de zolder is er veel schade en elders in huis is er veel rook- en waterschade."



De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Het gezin dat er woont kan voorlopig terecht bij familie.