Gedetineerde sticht brand in cel in gevangenis Merksplas, vandaag opnieuw 24 urenstaking na eerder geval van agressie

Vandaag wordt er opnieuw 24 uur lang gestaakt in de gevangenis. Aanleiding is een zoveelste geval van agressie van een gedetineerde tegen een medewerker. Ook twee andere medewerkers liepen bij het incident verwondingen op.



De vakbonden vinden het vooral problematisch dat na zo'n voorval de betrokken gedetineerde niet of niet altijd onmiddellijk wordt overgeplaatst naar een andere instelling. Merksplas telt momenteel een honderdtal geïnterneerden die eigenlijk in een psychiatrisch centrum zouden moeten verblijven. Er is onvoldoende plaats voor hen.

Volgens de directie van de gevangenis is dit al de 19e stakingsactie sinds vorig jaar. Gevangenisdirecteur Serge Rooman betreurt in een open brief de houding van de vakbonden, omdat er onlangs nog overleg was over agressiegevallen. "Uiteindelijk kwamen we na uren tot een genuanceerd ontwerpprotocol waarbij zowel werd ingezet op de aanwerving van het zorgpersoneel, als op een substantiële aanvulling van het penitentiaire personeel", aldus Rooman. "Daarnaast werd er verder ingezet op het maken en communiceren van nog nauwkeurigere risico-inschattingen."