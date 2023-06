Huiszoeking in Oostakker, onderzoek in handen van Brusselse parket 

In de Gentse deelgemeente Oostakker is de politie vanochtend binnengevallen in een woning aan de Antwerpsesteenweg. Dat melden verschillende media. Het gaat om een huiszoeking in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat in handen is van het Brusselse parket. Dat laat weten dat het niet zal communiceren over het dossier.