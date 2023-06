Cursus "maaien met een zeis" in Avelgem moet oude, maar milieuvriendelijke techniek weer promoten

Ondanks het snikhete weer daagden gisteren acht cursisten op om te leren maaien met een zeis. De cursus, op een grasveld aan de oevers van de Schelde, werd georganiseerd door het Stadslandschap Leie en Schelde. Dat wil de techniek promoten omdat hij milieuvriendelijker is. "Je hebt veel meer controle over welke stukken je maait en welke niet", zegt landschapsconsulent Foeke Van Weverbergh. "Bovendien is het minder verstorend voor de andere fauna en flora die tussen de grassen te vinden is. Het kost wel iets meer moeite", zegt hij nog. Al is lesgever Diederik Volckaert het daar niet volledig mee eens. "Het is een kwestie van techniek", zegt hij. "Als je op een foute manier werkt, vraagt het inderdaad veel inspanning en loop je risico op rugpijn. Maar met de juiste houding en een correcte techniek is het iets wat jong en oud kan. Iedereen die zelfstandig kan rechtstaan, kan werken met een zeis."