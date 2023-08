Daar komen die mysterieuze gaatjes in T-shirts vandaan

Een magische oplossing bestaat er jammer genoeg niet. Maar je kan er wel voor zorgen dat de kans op gaatjes kleiner wordt.

Bekijk je shirts eens grondig en bepaal waar je het meeste last hebt van gaatjes. Strijk daar een dun laagje vlieseline (verkrijgbaar in stoffen- en hobbywinkels) aan de binnenkant van je T-shirt. De vlieseline zorgt zo voor een extra laagje versteviging, waardoor je T-shirt minder snel stuk zal gaan. Hierdoor zal je de stof wel stijver maken en kan het draagcomfort achteruitgaan of zul je zien dat er iets tegen geplakt is.

De beste oplossing is nog steeds een goede kwaliteit kopen met een hoge abrasie of wrijvingsresistentie. Dit kan getest worden met een abrasie-resistentietest in een textiellabo. Merken die met kwaliteit bezig zijn, hebben die resistentie (normaal gezien) getest om na te gaan of het product goed genoeg is. Vraag hiernaar in de winkel.