Diest weigert voetbalclub Burnley van Vincent Kompany in het Warandestadion

De Engelse voetbalclub Burnley van Vincent Kompany wil in het Warandestadion in Diest een oefenwedstrijd tegen STVV spelen. Burnley wilde liever niet voetballen op het kunstgras van Stayen, het voetbalstadion van Sint-Truiden, en zocht daarvoor een alternatief in de buurt. Dat vond de club in Diest. Alleen kan de stad niet ingaan op de aanvraag.