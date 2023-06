Directeur Sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen ontslagen na onderzoek Audit Vlaanderen 

Vandaag raakte bekend dat de directeur van een sociaal verhuurkantoor in Herzele vorige week werd ontslagen. De man was al tien jaar directeur van het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. Het ontslag kwam er nadat de Raad van Bestuur met spoed bijeen gekomen was om te vergaderen over een negatief verslag van een intern onderzoek door Audit Vlaanderen. Naar verluidt worden de directeur fraude en onregelmatigheden ten laste gelegd. "Mijn cliënt ontkent alle aantijgingen. Hij vecht het ontslag aan", reageert zijn advocaat Joris Van Cauter.

Noch de advocaat, noch het verhuurkantoor willen de aantijgingen verduidelijken.