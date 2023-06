Waterreserves slinken snel door droogte, maar nog geen zorgwekkende situatie dankzij natte lente

"Met de droge zomer van vorig jaar in gedachten, worden er nu al preventieve maatregelen genomen", zegt Willems. "Toen we in augustus naar een zeer kritieke toestand gingen, vroegen we ons af of we op voorhand niet meer hadden kunnen ondernemen."

"Daarom wordt er nu vroeger ingegrepen", gaat Willems verder. "Al is het altijd goed om spaarzaam om te springen met water. We zijn in Vlaanderen erg kwetsbaar door onze hoge bevolkingsdichtheid." Koepelorganisatie Aquaflanders roept de bevolking op om drinkwater verstandig te gebruiken en niet te verspillen. Door de hoge temperaturen ziet de organisatie het drinkwaterverbruik al stijgen.