Dun laagje plantaardige olie op Leie en Schipdonkkanaal in Deinze zal snel verdampen

Bij een raffinaderij in Deinze is een tank overgelopen, waardoor er plantaardige olie in een beek terecht is gekomen. Serge Vander Ougstraete van de brandweerzone centrum vertelt dat het bedrijf zelf snel in actie is geschoten en de olie die in de beek vloeide, heeft afgedamd. "Maar je kan niet vermijden dat die toch snel wegvloeit. De beek komt in de Leie uit en dan ook nog in het Schipdonkkanaal, want dat splitst zich aan de noorderwal."