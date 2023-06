Eerste Amerikaanse klimaatzaak gaat van start: 16 jongeren dagen staat Montana voor de rechter

Dat het in Montana wel gelukt is, heeft te maken met de grondwet van de staat. Die bepaalt sinds 1972 dat de regering "het milieu gezond en schoon moet houden". Er zijn maar een paar Amerikaanse staten die zoiets in hun grondwet hebben ingeschreven, waaronder Pennsylvania, Massachusetts en New York.

De zestien activisten en hun advocaten zullen die passage in de grondwet aangrijpen om te argumenteren dat Montana daarin gefaald is. Ze klagen aan dat de staat fossiele-energieprojecten is blijven ontwikkelen terwijl de klimaatverandering hun gezondheid ondermijnt, bijvoorbeeld door ongezonde rook van bosbranden en uitdrogende rivieren. "De staat heeft verschillende vergunningen afgeleverd voor grote fossiele-energieprojecten die een enorme uitstoot van broeikasgassen hebben veroorzaakt", argumenteert advocaat Roger Sullivan. "Elke ton CO2 die we uit de lucht houden, maakt een verschil."