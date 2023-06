Waarom is een wet op artificiële intelligentie nodig? Vier vragen over de nieuwe Europese AI-regelgeving

Dat is wellicht een van de belangrijkste punten waarover experten zich buigen. Onze redactie kon bijvoorbeeld al alternatieve chatbots bekijken die uitleggen hoe je precies een splinterbom maakt of hoe je een aanslag best voorbereid. Dat is natuurlijk niet wenselijk.

De AI-wet maakt nu al een onderverdeling in vier risicogroepen, de twee hoogste groepen zijn het interessantst, vindt Martens. Helemaal bovenaan prijkt de 'onaanvaardbare AI'. "Ik moet zelf denken aan een voorbeeld waarbij Amazon een AI-toepassing gebruikte om de ideale sollicitanten uit te kiezen", zegt Martens. "Daarbij was duidelijk sprake van discriminatie en vooroordelen. Zaken met een grote invloed op iemands toekomst laat je best niet over aan een computer."