Gemeenschappelijk tuinhuis geopend in Hasseltse wijk Kuringen: “Onze tuin is nogal klein”

“Dit is het dan”, wijst een trotse buurtbewoner Dimitri Meus naar het tuinhuis. “Klein, maar dapper. We noemen het onze sport- en speelkluis van de buurt.” Samen met 4 andere buurtbewoners heeft Dimimtri een aanvraag voor subsidie ingediend bij de stad Hasselt, die uiteindelijk met 2.500 euro over de brug is gekomen. “De vloerplaat heeft de stad nog geplaatst, maar wij hebben zelf het tuinhuis gezet. Met het resterend bedrag hebben we nog wat speelgoed gekocht.”