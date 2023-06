Gent maakt meer centen vrij voor uitbating Blaarmeersen: "Vaker open en dus ook iets duurder"

"We breiden uit naar een zwemseizoen van ongeveer 5 maanden. Dat betekent dat we meer redders voorzien. Er is een vast team aangesteld, dat kost ongeveer 390.000 euro", vertelt Bracke. De redders overzien vooral het zwemwater. Er wordt 250.000 euro uitgetrokken voor bewaking en de huur van camera's. En, daarnaast ook nog eens 150.000 euro voor sfeerbeheerders die er mee de rust moeten helpen bewaren. Nog eens 230.00 euro is er voor de jobstudenten aan de ingang en de mensen die voor begeleiding zorgen aan de waterspeeltuigen. 25.000 euro is voorzien voor activiteiten en opleidingen voor medewerkers.