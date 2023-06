Gent krijgt gedenkplaats voor bijna 60 gefolterde en geëxecuteerde heksen 

"Er is de voorbije maanden doorgedreven historisch onderzoek gebeurd door specialisten. Ze hebben het procesdossier en vele archieven doorgenomen. Op basis daarvan is een lijst opgesteld van 58 mensen die het slachtoffer zijn geworden van heksenvervolging in de 16e of 17e eeuw. Dat is een pak meer dan de 20 waarvan eerder sprake. We gaan al deze slachtoffers in ere herstellen met een gedenkplaat aan het Prinsenhof. Op die locatie, aan de Donkere Poort, worden nu ook al de slachtoffers van de godsdienststrijd herdacht, uit dezelfde periode", zegt schepen Sami Souguir (Open VLD) na een vraag van Anne Schiettekatte (Vooruit).