Renovatie oud Antwerpse gerechtsgebouw is afgerond, vanaf september opnieuw assisenprocessen: ontdek hier hoe het eruitziet 

Het gerechtsgebouw aan de Antwerpse Britselei dateert van 1871 naar een ontwerp van Louis Baeckelmans. Zes jaar later zal er dan de eerste rechtszaak plaatsvinden, al zal de ontwerper dat zelf niet meer meemaken. Hij stierf enkele maanden na de start van de bouwwerken en het is uiteindelijk zijn broer die de werken zal voltooien. Meer dan 100 jaar zal het dienstdoen als gerechtsgebouw, tot het in 2006 echt te verouderd is. De gerechtelijke diensten verhuizen naar het gloednieuwe vlinderpaleis - al worden er tot 2016 wel nog af en toe assisenprocessen gehouden.