Hitte stuwt betonnen wegdek omhoog in Zoutleeuw, "turbobeton" moet voor snelle oplossing zorgen

Het is niet de eerste keer dat de hitte problemen veroorzaakt in die straat. "Vorig jaar hadden we een gelijkaardig probleem in de Durasweg. Onze verantwoordelijke van de technische dienst heeft me verteld dat de slijtlaag over het beton de oorzaak kan zijn. Daardoor warmt het beton nog sneller op en kan het ook niet meer ademen. Maar dat gaan we met de aannemer ook in detail bekijken", aldus nog de burgemeester.