Eerste hittegolf van het jaar is een feit, en hij zou wel eens lang kunnen aanhouden

Ook vandaag pieken de temperaturen in ons land weer boven de 30 graden. In Ukkel werd om 17.30 30,1 graden Celsius gemeten. Daarmee is de eerste hittegolf van het jaar officieel een feit. Het KMI spreekt immers van een hittegolf wanneer de temperaturen in Ukkel vijf dagen lang minstens 25 graden Celsius halen en op drie van die dagen boven de 30 graden pieken.

Die voorwaarden zijn vandaag dus vervuld. Vrijdag haalden we nog net geen 29 graden in Ukkel, maar dit weekend gingen de temperaturen vlot over de 30 graden. Vandaag doen ze dat dus opnieuw.