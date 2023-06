Speciale eenheden schieten man neer in Lede die zich urenlang verschanst in ouderlijk huis

De situatie was urenlang gespannen en toen rond drie uur de onderhandelingen nog geen resultaat hadden, besloot de politie een politiehond binnen te sturen. Nadat de man de hond met een mes had aangevallen, drongen de speciale eenheden binnen. Toen de man ook de agenten aanviel, schoten ze hem neer. Hij is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets geweten. De politiehond werd gewond afgevoerd met een dierenarts. Het dier is intussen buiten levensgevaar.