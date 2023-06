Moeder Colombiaanse kinderen overleefde nog dagen na de crash, maar zei dan: "Ga weg en red julliezelf"

"Mijn dochter heeft me verteld dat hun moeder nog zeker vier dagen in leven was". Zo vertelt de vader van de vier geredde Colombiaanse kinderen voor de ingang van het ziekenhuis. Na bijna zes weken in de jungle herstellen de kinderen - 13, 9, 5 en 1 jaar oud - in een militair hospitaal in de hoofdstad Bogota.