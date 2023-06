Nieuwe Leiebrug in Bissegem geopend: ondanks protest toch éénrichtingsverkeer

De komst van de nieuwe brug is in Bissegem en omgeving niet onbesproken gebeurd. In de Driekerkenstraat - het verlengde van de brug - geldt vanaf vandaag eenrichtingsverkeer. Auto's kunnen daardoor alleen nog maar naar Marke rijden en niet meer richting Bissegem.

Met de wagen kan je wel nog in beide richtingen over de brug, maar in de richting van Bissegem is er een knip ingevoerd, net voorbij de brug. Zo kan je met de auto nog naar de garage die in een doodlopende zijstraat ligt, maar niet meer het centrum van Bissegem binnenrijden.