Man en vrouw vieren allebei hun 100ste verjaardag in Langemark-Poelkapelle

Laura en Camille groeiden allebei op in Oostnieuwkerke, bij Staden. Nu verblijven ze samen in het woonzorgcentrum De Boomgaard in Langemark-Poelkapelle. Hun honderste verjaardag werd een groot feest met de hele familie. Die telt ondertussen 11 kleinkinderen, 24 achterkleinkinderen en 2 achterachterkleinkinderen. "Er is hier zo'n 70 man, een hele bende", zegt Camille.

Ook Christof Dejaegher, de burgemeester van Poperinge (CD&V), was op het feest aanwezig, als voorzitter van de West-Vlaamse provincieraad. "Honderdjarigen zijn geen uitzondering meer, maar dat een koppel samen hun 100ste verjaardag kan vieren, is toch vrij uniek in onze provincie", zegt hij.