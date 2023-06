Mechelse herder Wilson die kinderen heeft gevonden, is nu zelf vermist in jungle: "We laten niemand achter"

Tijdens de zoekactie in het Amazonewoud naar de vier vermiste kinderen uit de vliegtuigcrash, is een speurhond van het Colombiaanse leger zelf vermist geraakt. Het gaat om Wilson, een zes jaar oude Mechelse herder, die de kinderen vond maar nadien zelf vermist raakte. "We laten niemand achter, we zetten de zoekoperatie verder om Wilson te vinden", laat het leger via Twitter weten.