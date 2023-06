Van zoekacties in de jungle tot antiterreuroperaties: waarom de Mechelse herder zo populair is bij politie en leger

Alweer een Mechelse herder dus, want inderdaad, dat hondenras komt wel vaker in het nieuws met straffe verhalen. Denk aan Conan, die betrokken was bij de actie in 2019 waarbij IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi werd gedood, aan Cairo, die in 2011 ingezet werd bij de operatie om Osama bin Laden uit te schakelen en aan Diesel, die in 2015 om het leven kwam bij antiterrorismeactie in Parijs.