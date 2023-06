Met 510 meter breekt Deinze het Belgisch record van de langste ontbijttafel

Organisator Florian heeft 's nachts de ontbijten klaargemaakt, er was keuze tussen twee ontbijtboxen, de ene met iets luxueuzere drankjes dan de andere. Het hele evenement ging gepaard met muziek en ambiance.

Aan de langste tafel schoven zo'n 1.500 deelnemers aan. Heel veel gezinnen kwamen ook omdat het vaderdag was. "Mijn dochter heeft mij getrakteerd", lacht Antoine met een sandwich in de hand. De meeste deelnemers kwamen uit Deinze zelf of de deelgemeenten. "Het is gezellig, je komt mensen tegen, buren, of van de school, leuk om nog eens samen te komen, dat was lang geleden", vertelt Sarah.

Omdat het zo'n succes was, denken de organisatoren al aan een tweede editie met een nóg langere tafel.