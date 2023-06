Minstens 46 doden na aanval op vluchtelingenkamp Oost-Congo

Het getroffen kamp bevindt zich in Ituri, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, op vijf kilometer van een basis van de VN-blauwhelmen. In het kamp wonen Congolezen die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld in de regio.



Volgens het analistennetwerk KST zit de gewapende militie Codéco (Coóperative pour le développement du Congo) achter de aanval. Volgens lokale bronnen is het cijfer van 46 een voorlopig cijfer wat verder kan oplopen. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich zeker 23 kinderen.