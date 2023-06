Moeder zamelt geld in na brand in basisschool in Veldwezelt

Enkele dagen na de brand is Suzy Panis nog steeds aangedaan door wat er gebeurd is. Ze ging ook meteen kijken naar het uitgebrande schoolgebouw zodra het vuur gedoofd was. “Ik ging er zelf nog naar school, en nu gaan mijn twee dochters er naar school. Alles is verwoest, mijn dochter is ook mee gaan kijken en het eerste wat ze vroeg was of de twee visjes in de klas er nog waren. Helaas hebben die het niet overleefd. Maar ook alle knutselwerkjes en tekeningen zijn in rook opgegaan. Iedereen vindt het heel erg.”