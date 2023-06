Gedetineerden uit gevangenis van Wortel mogen schaken met schaakclub uit Mol

De schaakclub uit Mol was de enige die positief reageerde op de vraag van de gedetineerde. Mertens vindt het belangrijk om dit soort activiteiten ook voor gevangenen te organiseren. "Gevangenen zijn mensen als jij en ik", zegt hij. "Op een bepaald moment gaan die ook terug in de samenleving moeten komen. Ik denk dat dat wel een goeie stap is om terug te integreren." Hij gelooft ook in de voordelen van schaken voor de gedetineerden. "Schaken is sowieso positief, want je leert om reflexen te controleren en niet te snel beslissingen te nemen. In het leven is dat net zo."