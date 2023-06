Extra drukte bij Natuurhulpcentrum Oudsbergen: minstens 70 dieren per dag die hulp nodig hebben

De hitte en de droogte zorgen er mede voor dat er de laatste dagen zo'n 70 à 80 dieren per dag worden binnengebracht in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen, maar de drukte is in deze periode hoe dan ook niet ongewoon. "Als het mooi weer is, zijn er meer mensen buiten en worden gewonde dieren sneller opgemerkt", verklaart Frederik Thoelen, bioloog bij het Natuurhulpcentrum. "Momenteel verlaten veel jonge vogels hun nest en zijn er veel jonge zoogdieren geboren. De zomer is altijd de drukste periode van het jaar, maar nu is het extra druk."