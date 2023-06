Nieuwe openluchtexpo aan vestingen in Ieper toont evolutie van Menenpoort

Vlak naast de Menenpoort, op de vestingen, heeft de "Commonwealth War Graves Commission (CWGC)" een nieuwe tentoonstelling geopend over het oorlogsmonument. De expo is gratis toegankelijk en toont acht bepalende momenten in de geschiedenis van de Menenpoort.

Van een rustige toegangspoort tot de stad, over een gebombardeerde doorgang van soldaten tijdens Wereldoorlog I, tot het symbolische monument dat de Menenpoort nu is met meer dan 54.000 gegraveerde namen van vermiste oorlogsslachtoffers. Allemaal is het te zien op afbeeldingen bij de infopanelen.