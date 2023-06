Oasis-fans hopen op reünie na winst Manchester City, muziekkenner Stijn Van de Voorde: "Ik zie het niet gebeuren"

Als er één factor is die de vete zou kunnen doen ontdooien, is het wel voetbal, stelt Van de Voorde. "Ze zijn beide al van kinds af - toen Manchester City nog niet veel voorstelde - fan van de voetbalclub. Ze gingen ook al samen naar de matchen kijken op Maine Road, het oude stadion van Manchester City. Ze hebben daar als Oasis trouwens ook opgetreden."

Van de Voorde vermoedt dat er een vorm van nostalgie optreedt wanneer het over City gaat en dat de broers dan toch een manier vinden om fatsoenlijk met elkaar om te gaan. "Noel vertelde bijvoorbeeld dat ze berichtjes naar elkaar hebben gestuurd in 2013, toen Manchester City voor de eerste keer in heel lange tijd nog eens kampioen van Engeland werd. Noel was toen op tour in Argentinië en Liam zat in het stadion."

Voetbal als bindmiddel, het zou dus kunnen, denkt Van de Voorde. Maar toch denkt hij niet dat we nu snel een Oasis-reünie mogen verwachten. "Zeg nooit nooit, maar ik zie het niet gebeuren."