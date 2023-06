Opmerkelijke diefstal: omheining gestolen langs spoorlijn in Veltem-Beisem

"Het gaat toch wel om een bizarre diefstal", zegt Frédéric Petit van spoorwegmaatschappij Infrabel. "Het is al wel eens gebeurd dat een omheining werd doorgeknipt, maar dat de omheining meeneemt, is toch uitzonderlijk. We gaan deze diefstal strikt opvolgen en hebben ook meteen veiligheidslinten gespannen", zegt Petit. "We zitten uiteraard verveeld met deze situatie. We hebben de politie op de hoogte gebracht en er wordt nu ook een extra oogje in het zeil gehouden. We gaan ook ter plaatse om de situatie te bekijken en de omheining zo snel mogelijk te herstellen", aldus nog Frédéric Petit.