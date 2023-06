Panoramaheuvel Prosperpolder wordt blikvanger van Grenspark Groot Saeftinghe

De blikvanger van het Hedwige- en Prosperproject is de indrukwekkende panoramaheuvel die zo’n 22 meter hoog is. Van daaruit heb je zicht op de haven van Antwerpen, de kerncentrale in Doel, de polders en het Verdronken Land van Saeftinghe.

“De heuvel wordt het icoon van het gebied”, zegt Wyanda Schop. “De heuvel is gemaakt met de afgegraven grond van de Scheldedijken. We beslisten om de grond niet af te voeren over zee of met vrachtwagens en zo is de heuvel er gekomen.”

Zondag kregen bezoekers uitzonderlijk de kans om de heuvel te bezoeken en er te zien wat de verdere plannen zijn. Tegen 2026 moet een nieuwe radartoren klaar zijn. “Die toren zal zo’n 25 meter hoog worden, waardoor we in totaal op net geen vijftig meter zullen uitkijken over het gehele gebied”, legt Wyanda Schop nog uit. “De toren moet in de eerste plaats schepen begeleiden en wordt een informatiecentrum, maar er komt ook een panoramaterras, een bezoekerscentrum, horeca en acht ecolodges waar er overnacht kan worden."