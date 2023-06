Duivenbond wil duivensport weer op de kaart zetten en schenkt duiventil aan Landbouwschool in Stabroek

PITO liet al enkele duiven deelnemen aan wedstrijden en dat leverde het nodige resultaat op. "Drie van onze duiven stonden in de top 40. In totaal namen 1.000 duiven deel. Daarna stonden we iets lager in de ranking omdat onze duiven een verkoudheid hadden", zegt Van Santvliet. "De leerlingen krijgen liefde voor de sport en de dieren, wat we ook terugzien in de resultaten. Hoe beter de band tussen mens en dier, hoe beter de resultaten", klinkt het.